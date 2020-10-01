Lavrov ile Çavuşoğlu: Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan ciddi kaygı duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'da devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dağlık Karabağ'daki gerilimi etraflıca ele alan bakanlar, devam eden askeri çatışmalardan ciddi kaygı duyduklarını ve bölgedeki askeri faaliyetlerin derhal sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Farklı bölgelerdeki yasadışı silahlı grupların militanlarının çatışmalara dahil edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan ikili, Bakü ve Erivan'a siyasi ve diplomatik destek sunulması konusunda son derece dengeli adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

'Barışçıl zemine dönüş için eylemlerimizi sıkı biçimde koordine etmeye hazırız'

Lavrov ve Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki sorunun çözüm sürecinin barışçıl zemine döndürülmesi amacıyla Rusya ve Türkiye tarafından gerçekleştirilen eylemleri sıkı biçimde koordine etmeye hazır olduklarını söyledi. Lavrov, Çavuşoğlu'na Rusya, ABD ve Fransa liderlerinin bugün yaptıkları ortak açıklama da dahil olmak üzere AGİT Minsk Grubu eş başkanları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rusya ile Türkiye'nin ortak gündemindeki konuları da istişare eden bakanlar, temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.

Dağlık Karabağ'da yeniden alevlenen çatışmalar nedeniyle ortak bir açıklama yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapmıştı.

Liderler, Azerbaycan ve Ermenistan yönetimlerini iyi niyetle ve ön koşulsuz olarak, AGİT Minsk Grubu'nun desteğiyle çözüme yönelik müzakerelere yeniden başlama yükümlülüğünü derhal üstlenmeye davet etmişti.