Fahrettin Altun'dan 'Sosyal Medya Yasası' mesajı: Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun.

Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek.