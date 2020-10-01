Sosyal medya üzerinden 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyadan yayınladığı video ile 'mafya hizmeti' reklamı yapan ve gözaltına alınan Baran Kejanlı tutuklandı.

Yerel seçimlerde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Kejanlı, TikTok'ta yayınladığı videoda, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söylemişti.

Kejanlı, "Çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız" diye seslenmişti.

Gözaltına alınan Kejanlı, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kanunlara uymamaya teşvik" suçundan tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden 'mafya hizmeti' reklamı yapan kişi tutuklandıhttps://t.co/YffW3HZRGn pic.twitter.com/xmWJSLv45Z — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2020

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