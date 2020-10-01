Karantinaya alındığı yurttan kaçarken ayağını kırdı

Bilecik'te dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte, Covid-19 testi pozitif çıkan hasta ile temaslı olduğu gerekçesiyle KYK yurduna yerleştirilen ve ismi açıklanmayan kişi, 1'inci kattan inmeye çalışırken düşerek ayağını kırdı.