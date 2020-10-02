Eski öğretmen, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kadını öldürüp intihara kalkıştı

Adana’nın Kozan ilçesinde eski öğretmen Erdoğan Küpeli (46), kasiyer Tuğba Keleş’i (35) çalıştığı markette başından tabancayla vurdu; ardından da aynı tabancayı kendi başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Keleş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralı Küpeli tedavi altına alındı.

Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek’i (29) 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak Kozan Cezaevi'ne gönderildi. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, Tuğba Keleş’i vurması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli’nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Gülay Mübarek: Tuğba, sana söz sen iyileş beraber saracağız yaralarımızı

Daha önce Erdoğan Küpeli’nin hedefi olan Gülay Mübarek Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Gülay Mübarek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ölüyorum üzüntüden sinirden. Erdoğan Küpeli, Tuğba Keleşi vurmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Erdoğan Küpeli 4 yıl boyunca beni taciz ve tehdit etmişti uzun mücadele sonunda 8 yıl 6 ay ceza almıştı ama ceza daha onanmadığı için tutuksuzdu. Bugün Tuğba’yı vurdu. Bu adama bana yaptıkları için 8 yıl 6 ay ceza verdiniz ama tutuklamadınız. O da bundan cesaret alarak uzun süredir taciz ve tehdit ettiği Tuğba Keleş’i vurdu. Kendine de sıkmış umarım geberirsin Erdoğan Küpeli. Tuğba, sana söz sen iyileş beraber saracağız yaralarımızı. Erdoğan Küpeli’nin vurduğu Tuğba 1 ay önce bana yazmış ama öyle yoğun ki dm görmemişim. Daha dün başka iletişim kanallarından bana ulaşmaya çalıştı, biz bugün konuşacaktık Tuğba ile. Konuşup neler yapabiliriz diye bakacaktık. Tuğba bugün vuruldu Erdoğan Küpeli vurdu onu.Ben söyledim bu adam katil dedim. Beni öldürmeye geldi 4 sefer dedim. 4 sene içinde 5 kere ev değiştirdim ben. Bu adam beni bulsaydı beni de vuracaktı. Yaşıyor olmamın tek sebebi sadece şans. Tuğba’yı vurdu ama katil Erdoğan Küpeli. Tutuklamak için yeterlidir umarım. 4 yıl boyunca mücadele etmediğin alan ve kişi kalmıyor. Dünyayı alıyorsun karşına, tırnaklarınla kazıya kazıya ceza aldırıyorsun ama hukuk sana diyor ki sen biraz daha dışarda kal bak bakayım taciz edecek vuracak kadın kalmış mı?”