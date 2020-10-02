6 yaşındaki çocuğun eline silah verip ateş ettirdi: 'Ağabey korkuyorum ama neyse'

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi, altı yaşındaki çocuğun eline silah vererek ateş açtırdı ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun "Ağabey korkuyorum ama neyse" dediği duyuluyor.