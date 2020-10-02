Osmaniye'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

Osmaniye'de eşi Emel Orhan'ı ve ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş.'yi pompalı tüfekle vuran Gökmen Orhan, polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Osmaniye'nin Karaçay mahallesinde meydana geldi.

Gökmen Orhan, Mehmet Ş. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği eşi Emel Orhan'ı av tüfeğiyle vurduktan sonra evden ayrıldı.

Baş mahallesine giden Gökmen Orhan, park halindeki otomobilinde gördüğü Mehmet Ş.'yi de tüfekle vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emel Orhan, özel bir hastaneye, Mehmet Ş. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan kadın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.