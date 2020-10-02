Gülay Mübarek'i tehdit eden, Tuğba Keleş'i öldüren Erdoğan Küpeli öldü

Adana'da sürekli tehdit ve taciz ettiği kasiyer Tuğba Keleş'i çalıştığı markette öldürdükten sonra silahı kendine doğru ateşleyen Erdoğan Küpeli kaldırıldığı hastanede öldü.

Adana'nın Kozan ilçesinde müşteri gibi girdiği markette 35 yaşındaki kasiyer Tuğba Keleş'i öldüren ve ardından silahı kendine doğrultan 46 yaşındaki eski öğretmen Erdoğan Küpeli, kaldırıldığı hastanede öldü.

Küpeli, 2016 yılında Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek’i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sözleşmeli olarak yaptığı öğretmenlikten atılan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Küpeli bu olayın ardından sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı için 2018 yılında tutuklanarak, Kozan Cezaevi'nde yatmıştı.

Ölümünden 20 gün önce de Tuğba Keleş, tehdit, takip ve taciz edildiği için Küpeli hakkında şikayette bulundu. Küpeli tarafından yolu kesilerek kaçırılmaya çalışıldığını belirten Keleş, ağabeyi Muhammed Keleş tarafından kurtarıldığını vurguladı.

Muhammed Keleş kardeşini kaçırmaya çalışan Erdoğan Küpeli'den kardeşi ile birlikte şikayetçi olurken, Küpeli savcılık tarafından serbest bırakıldı.