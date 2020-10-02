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    Özer Arkun

    Sevgilisini darp eden Rubato solisti Arkun hakkında 35 yıl hapis istemi: 'Bardak' silah sayıldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010021042955758-sevgilisini-darp-eden-rubato-solisti-arkun-hakkinda-35-yil-hapis-istemi-bardak-silah-sayildi/

    Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşını darp etmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Arkun’un 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Arkun'un sevgilisine fırlattığı bardak silah olarak kabul edildi.

    Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi B.Y.’yi darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında iddianame hazırlandı.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. ile Özer Arkun’un 2019 yılından beri arkadaş oldukları ve 2020 yılında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları aktarıldı. Suç tarihinde ikilinin Üsküdar’daki evlerinde bulundukları sırada aralarında tartışma yaşandığının aktarıldığı iddianamede, Özer Arkun’un elinde bulunan su dolu bardağı B.Y.’ye fırlattığı açıklandı.

    Evden çıkmasına engel oldu'

    İddianamede B.Y.'nin bunun üzerine evden çıkmaya çalıştığı ancak Arkun’un çıkmasına engel olduğu anlatıldı. B.Y.’nin evde bulunan cep telefonunu ve bilgisayarı kullanmak istediği ancak sanık tarafından buna engel olunduğu vurgulanırken, müşteki kadının kendisini odaya kilitleyerek koruma altına aldığı kaydedildi. İddianamede sanığın olayın ardından odanın kapısına gelerek özür dilemeye başladığı açıklandı.

    'Yüzünden kanlar gelince bıraktı'

    B.Y.’nin kapıyı açması üzerine sanığın içeri girerek öpmeye çalıştığı, müşteki kadının engel olmak istemesi üzerine ise kolunu arkaya doğru ters çevirerek kafasına ve suratına yumruk atmaya başladığı belirtildi. İddianamede müşteki B.Y.’nin yüzünden kanlar geldiği ve bunun üzerine sanığın mağdur kadını bıraktığı anlatıldı.

    'Olayı kimseye anlatmazsa hastaneye götüreceğini söyledi'

    B.Y.’nin banyoda yüzünü temizlerken bilincini kaybettiği ve kendine geldiğinde sanığın yüzüne buz koyduğu da iddianamede aktarılarak, sanık Arkun’un mağdur kadına olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla hastaneye götüreceğini söylediği, aksi takdirde aralarında geçen özel şeyleri müşteki B.Y.’nin ailesine anlatmakla tehdit ettiği belirtildi.

    Müşteki B.Y.’nin kabul etmesi üzerine birkaç saat sonra sanığın yaralı kadını Kadıköy’de bulunan Florance Nightingale hastanesine götürdüğü de iddianamede anlatıldı. Müşteki kadının İstanbul’da yakını olmadığı ve seyahat kısıtlaması olması nedeniyle korktuğu için merdivenlerden düştüğünü söylediği hastane çıkışı ise sanık eczaneye gittiği sırada kendi videosunu çektiği, evde ise sanığın kanları temizlediği anın kısa bir videosunu çektiği anlatıldı. Müşteki B.Y. ‘nin olayın ardından Tekirdağ’a ablasının yanına gitmek istediğinde sanığın defalarca kez özür dileyerek gitmesine engel olduğu belirtildi.

    'Olanları anlatırsa zarar veririm' diyerek tehdit etti'

    İddianamede olaydan 15-20 gün sonra sanık ile müştekinin Sivas’a gittikleri ve döndüklerinde sanığın müşteki kadına sürekli mesaj atarak pişman olduğunu söylediği anlatıldı. Sanığın, müşteki kadına şikayetçi olursa kendisine zarar vereceğini ve aralarında geçenleri babasına anlatacağını söylediği de iddianamede belirtildi.

    İddianamede yer verilen İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün raporunda B.Y.’nin her 2 gözünün altında da ekimoz olduğu, sağ dirseğinin basit tıbbi müdahale ile giderebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Özer Arkun’un mağdur kadını yaraladığı bardak ise silah olarak kabul edildi.

    İddianamede sanık Özer Arkun’un ‘nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘silahla kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

    'Kaçabilme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda tutuklanmalı'

    Öte yandan olaya ilişkin açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Fatih Uzun savcılık tarafından iddialarının değerlendirildiğini ve vahim nitelikte suçlar olduğuna karar verildiğini söyledi. Şüpheli hakkında kamu davası açılması talebinde bulunulduğunu söyleyen avukat Uzun “Duruşma tarihine kadar her ne kadar tutuklanmamış ise de, bu tutuklanmayacağı anlamına gelmiyor. Vicdanı olarak tutuklanması gerekiyor. Kaçabilme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda tutuklanmalı. Yargılama sırasında iddia edilen suçların ağırlığı daha da somutlaşacak” dedi.

    Etiketler:
    Hapis istemi, Kadına şiddet, Şiddet, Darp, Rubato, Özer Arkun
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