Azerbaycan'a desteğini bir kez daha yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek" dedi. Erdoğan, "Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.

"Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız" vurgusu yapan Erdoğan, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Ermenistan hiç beklemediği neticeyle karşılaştı" ifadelerini kullandı.

Konya Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/UkyE9kY61u — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020

'Türkiye kuşatma altına alınmaya çalışılıyor'

"Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: