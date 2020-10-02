Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde konuştu.
"Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız" vurgusu yapan Erdoğan, "Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Ermenistan hiç beklemediği neticeyle karşılaştı" ifadelerini kullandı.
Konya Şehir Hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/UkyE9kY61u— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
'Türkiye kuşatma altına alınmaya çalışılıyor'
"Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
- Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu kuşatmayı yaracak adımları hayata geçirdik.
- Doğu Akdeniz'de ülkemize kurusıkı tehditler, içi boş şantajlarla geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.
- Suriye'de bizi tehdit etme hesabı yapanlar, başarı şansı kalmadığını görmeli. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır.
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