İstanbul'da 1. sınıfa kayıtlı öğrencilerin yüzde 74'ü yüz yüze eğitim görüyor

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bu yıl 1. sınıfa kayıtlı 245 bin 351 öğrencimizin yüzde 74'ü sınıflarında yüz yüze eğitim görüyor. Bütün öğrencilerimizin eğitimlerine okullarında devam edecekleri günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

🎒İstanbul'da bu yıl 1. sınıfa kayıtlı 245.351 öğrencimizin %74'ü sınıflarında yüz yüze eğitim görüyor.



Bütün öğrencilerimizin eğitimlerine okullarında devam edecekleri günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyorum.#BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/sOrLQ1c7xz — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2020

​Valilikten yapılan yazılı açıklamada da geçen yıl 1. sınıfa kayıtlı öğrenci sayısının 233 bin 2'den bu yıl 245 bin 351'e yükseldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Okula kaydı yapılan ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizin yüzde 74'ü olan 181 bin 559 öğrencimiz, Okula Uyum Haftası kapsamında okullarda yüz yüze eğitime katılmıştır. İstanbul'da resmi ve özel tüm okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitime kaydı yapılan öğrenci sayımız 217 bin 770 iken bu yıl 113 bin 193 olarak gerçekleşmiştir."