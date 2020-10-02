Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış töreni ardından partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuştu.
"6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis esenler aynıdır" diyen Erdoğan, "Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde maske, tulum, ilaç bulamayanlar kapımızı çaldı. 153 ülkeye bunları gönderdik.
- Gezi'nin çevre ile, 17-15 Aralık'ın yolsuzlukla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir.
- Gezi olaylarının 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz.
- Terör örgütü sadece cana ve mala kast etmedi aynı zamanda Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı.
- FETÖ devletin içine sızdırdığı militanlarıyla demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de milli birlik ve bütünlüğümüze kastetti.
- 6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis esenler aynıdır.
'Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır'
- Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Yargımız bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor.
- Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.
- Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır.
- Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz.
- Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altında önce millet önce memleket diyen herkese yer var.
- AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuşuyor https://t.co/8go5tQYAuQ— AA Canlı (@AACanli) October 2, 2020
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