Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1442

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1442 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 artarak 8 bin 325'e ulaştı. Bugün 114 bin 857 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1442 kişiyle birlikte 321 bin 512 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1506 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1455, hastalarda zatürre oranının yüzde 6.4 olduğu belirtildi.

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2020

Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım" dedi.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 63 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1442https://t.co/nZda4DhJhj pic.twitter.com/4Ui5RZcfCr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 2, 2020

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