Esra Erol'un programıyla gündeme gelen Cengiz Koraltan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

Esra Erol'da programıyla gündeme gelen Esra Karakuş'un çocuğunun babası olan komşusu Cengiz Koraltan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha önce de Esra Karakuş'un testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibinin büyük panik içinde olduğu öğrenildi.