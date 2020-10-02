Esra Erol'un programıyla gündeme gelen Cengiz Koraltan'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle gündeme gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra Karakuş'un Koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.
Karakuş'un Koronavirüs'e yakalanmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.
Sadırıya uğramıştı
Koraltan, birkaç gün önce bir grubun saldırısına uğramıştı. Aldığı darbelerle yere yığılıp bayılan Cengiz Koraltan, çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Koraltan, ifadesi alınmak üzere karakola götürülmüştü.
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