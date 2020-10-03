Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg'in NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "NATO Genel Sekreterinin Ankara’da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

NATO Genel Sekreteri’nin Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/fkVygIGosE — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2020

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