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    Kanuni sondaj gemisi

    Kanuni sondaj gemisi 2021'de Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğalgaz arayacak

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010031042959213-kanuni-sondaj-gemisi-2021de-karadenizde-fatihle-petrol-ve-dogalgaz-arayacak/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, 2021 yılının ilk aylarında faaliyetlerine başlayacağını belirterek, "Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak" dedi.

    Kanuni Sondaj Gemisi
    © Fotoğraf : Twitter/TPAO
    Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni sondaj gemisi, 10 Ekim'de demir alacak
    Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde planlanan ve 2016'da yapımına başlanan Filyos Projesi sahasını gezen Dönmez, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan'la helikoptere binerek proje alanındaki çalışmaları inceledi.

    Ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini kamuoyuna açıkladığını belirterek, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunu anımsattı.

    O gün, birinci ve ikinci katman dışında aşağıda birkaç katman daha olduğunu, çalışmalar bittikten sonra doğal gaz miktarının duruma göre yukarı yönlü revize edilebileceğini söylediklerini aktaran Dönmez, "Şu anda üçüncü ve dördüncü katmandaki sondaj çalışmaları tamamlandı, test çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde test çalışmalarını bitireceğiz. Sonra da inşallah sonuçlara göre varsa ilave bir keşif vatandaşımızla paylaşacağız. Biz ümitliyiz, o gün de söyledik, bugün de yine aynı pozisyonumuzu koruyoruz; inşallah yeni müjdeler gelir." ifadelerini kullandı. 

    Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin bu yıl içerisinde filoya dahil edildiğini, Mersin Taşucu'nda yeni operasyonlara hazırlık kapsamında reaktivasyon işlemlerine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "İnşallah 10 Ekim'de oradan demir alacak ve Haydarpaşa Limanı'na gelecek. Burada kule söküm işlemleri yapılacak. Boğazda 3 köprümüz var, köprülerin altından geçebilmek için kuleyi sökmemiz gerekiyor. Kasım ayı sonunda Filyos Limanı'na intikal etmiş olacak. Burada tekrar kulenin montajı ve diğer bakımlarının yapılmasını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında da ilk operasyonuna başlayacak. Böylece Karadeniz'de Fatih artık Kanuni ile birlikte çalışacak. İnşallah 2023'te Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

    'Filyos Projesi'nde geniş endüstri bölgesi planlaması yapıldı'

    Kentte yapımı devam eden Filyos Projesi'nden de bahseden Bakan Dönmez, projenin, hükümetin Batı Karadeniz bölgesindeki mega lojistik merkezlerinden birisi olarak planlandığını söyledi.

    Filyos'un, sadece liman olarak hizmet vermeyeceğini, orta ve yüksek teknolojili üretim yapacak firmalara da olanak sağlayacağını vurgulayan Dönmez, "Sadece liman hizmetleri değil, yine bu bölgede özel endüstri bölgesi ilan etmek suretiyle orta ve yüksek teknolojili üretimleri yapacak firmalar için de burada geniş bir endüstri bölgesi planlaması yapıldı." dedi. 

    Dönmez, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından gelen yetkililerle sahada inceleme yaptıklarını aktararak, şöyle devam etti:

    "Bildiğiniz gibi 21 Ağustos'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin bir keşfi olmuştu. Tabii gemimiz buradan 150-160 kilometre açıkta faaliyetlerine devam ediyor ama o faaliyetlerini sürdürebilmesi için de önemli desteğe ihtiyacı var. O açıdan kıyı lojistik merkezleri bu operasyonlar için son derece büyük önem arz ediyor. Filyos'un böyle bir imkana bugünlerde kavuşuyor olması, bu hizmetleri daha kolay ve ekonomik yapıyor olmamıza da imkan tanımış oldu.

    Karadeniz'deki çalışmalara başlama kararı alınca da zaten ekibimiz Filyos'a gelmişti, buradaki çalışmaları yerinde inceledi. 7 Mayıs'ta çalışmalar başladı, 1 Temmuz'da lojistik merkezinin kurulumunu tamamlamış olduk. Bildiğiniz gibi 15-20 Temmuz gibi de Fatih sondaj gemimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığımız noktada ilk sondajına başlamıştı. Şu anda bulunduğumuz yerden oraya her gün Fatih sondaj gemisinin sondajıyla alakalı hizmetlerin lojistik desteğini veriyoruz. Tabii bu tip merkezlerde iş sağlığı ve güvenliği, çevre standartlarına uyum son derece önemli. Burada uluslararası standartlara uygun bir operasyon yapıyoruz."

    "FİLYOS LİMANI ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

    Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin gelecek aylarda bölgeye intikal etmesiyle Filyos Limanı'ndaki yoğunluğun daha fazla olacağına işaret ederek, limanla ilgili çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

    Şu anda limanın bir kısmını kullandıklarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının eksikleri tamamlamasıyla diğer hizmetlerin de verilmeye başlanacağını dile getiren Dönmez, "Limanın bizim açımızdan bir avantajı da şu; derinliği oldukça yüksek, 19 metre ki bizim sondaj gemilerimizin draftı oldukça yüksek, çok büyük gemiler bunlar. Gemilerin bakımı, yeri geldiğinde ikmallerinin yapılması için bu özelliklere sahip bir limanın olması, bizim işlerimizi son derece kolaylaştıracak." ifadelerini kullandı. 

    "HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ"

    Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edilmesine de değinen Dönmez, hak, hukuk ve adaletten yana olan politikalarını, öteden beri hem sahada hem de masada tüm boyutlarıyla savunduklarını ifade ettiklerini söyledi.

    Bu tescil işleminin de aslında politikalarına bir yerde güç kattığını vurgulayan Dönmez, "Haklılığımızı tescil etmiş oldu. İnşallah Akdeniz'de sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi hak, hukuk ve menfaatler çerçevesinde, diyalogdan yana çözüm arayışımızı da devam ettirmek suretiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

    Etiketler:
    Doğalgaz, Doğu Akdeniz, Fatih sondaj gemisi, Kanuni sondaj gemisi
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