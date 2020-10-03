AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü testinin pozitif çıktığını belirtti.

Gürel, şunları söyledi:

"TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış öncesinde tedbir amaçlı Bursa’da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum.”