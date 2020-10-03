Aliyev: Türk ordusu mensuplarının Karabağ’da saflarımızda savaştığı doğru değil

lideri Aliyev, Al Jazeera televizyonuna açıklamalarında, ‘Türk ordusu mensubu askerlerin Karabağ’da Azerbaycan saflarında savaştığı’ biçimindeki suçlamalar sorulunca, “Bu bir yalan, bu bilgiye dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu hususta daha önce bir açıklama yapmıştım” dedi.

Karabağ’da önceki cumartesi günü gerilimin yeniden tırmanmasını izleyen birkaç saat içinde Türkiye tarafının Azerbaycan’a tam destek verdiğini açıkladığını hatırlatan Aliyev, “Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan defalarca çok mühim açıklamalar yaptı. Ancak Türkiye hiçbir biçimde bu çatışma durumuna dahil değildir” vurgusunu yaptı.

‘Ermenistan uçağının bir Türk jeti tarafından vurulduğu, bir fake news’

Azerbaycan Devlet Başkanı, Ermenistan hava sahası içerisinde ülkenin bir Su-25 uçağının, ‘bir Türk jeti tarafından vurulduğu’ iddiasına ilişkinse şunları söyledi: “Bu bir fake news (uydurma haber). Delilleri nerede? Delilleri yok. Havalanan ve sonra da iniş yapan her bir uçak bilgisayarda görülür. Ermenistan’ın Su-25 uçağı pilotun deneyimsizliğinden düşmüştür.”

Azebaycan lideri şöyle devam etti: “Minsk Grubu eş başkanlarının bu iddia konusunda ne düşündüklerini açıklamamış olmasına şaşıyorum. Bunun yanında içlerinden bazıları, Azerbaycan ile Türkiye’nin paralı asker getirttikleri şeklindeki uydurma haberler hakkında yorum yapıyor.”

‘30 yıl daha bekleyemeyiz, sorun şimdi çözülmeli’

Aliyev Al Jazeera televizyonuna açıklamalarında, bir soru karşısında da, “Bir 30 yıl daha bekleyecek zamanımız yok. Anlaşmazlığın şimdi çözümlenmesi gerekiyor” cevabını verdi.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın on yıllardır anlaşmazlık içinde olduğu Karabağ’da çatışmalar bir hafta önce yeniden alevlenmişti.

Çatışmalar nedeniyle her iki taraf da olağanüstü hal ve seferberlik ilan etmiş durumda. İki tarafında çatışmalarda kayıp verdikleri biliniyor.

Hukunen Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ’ın çok büyük bir bölümü fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.