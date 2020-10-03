Tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu

Antalya Kumluca'da avokado üreticisi çiftçi, son günlerde çok sayıda bahçede hırsızlık yaşanması üzerine gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Avokadonun pazarda tanesinin 10 liradan satılıyor olması, bu meyveyi hırsızların yeni hedefi haline getirdi. Hırsızlar insanların olmadığı avokado bahçelerine gün içinde, insanların yoğun yaşadığı bahçelere ise gece giriyor.

Ruhsatlı tüfeğiyle nöbete başladı

DHA'da yer alan habere göre Kumluca Salur Mahallesi'nde avokado üreten Şaban Deveci (55),ruhsatlı otomatik av tüfeğiyle gece gündüz bahçesinde beklediğini söyledi. 25 Ağustos'ta meyvelerinin çalındığını anlatan Şaban Deveci, "7/24 avokado bahçesindeyim. Bekliyorum. Cesareti olan varsa buyursun gelsin. Hem iki ayaklıyı bekliyorum hem dört ayaklıyı. Artık burama geldi. Ben bu bahçede alın teri döküyorum. Şu vücudumdaki tere bakın. Ben niçin çalışıyorum. Çocuklarımı beslemek için çalışıyorum. Helal rızık için çalışıyorum.

'400 meyveden 10-15 meyve kalmış'

Vatandaş gelsin de çalsın gitsin diye çalışmıyorum. Çalınmadık ağaçlardaki meyvelere bakın. Hepsi bu şekildeydi. 400- 500 meyvesi olan ağaçlarım vardı. 10-15 meyve kalmış. Ben bu ağaçları nasıl gübreleyip su vereceğim. Boş ağaçlara bakmış olacağım. Meyvesi olan sayılı 3-5 ağacım kalmış. Buyursunlar gelsinler onları da toplasınlar cesaretleri varsa. Meyvelerimi çalarken ağaçlarımın dallarını kırmışlar. Bir de sigara paketlerini düşürmüşler bahçemim içine. Bu meyvelerin tanesi pazarda 10 lira. Biz de çocuk besliyoruz. Çözüm bulunmasını istiyorum. Devlet büyüklerimiz bulsun bunun çözümünü" dedi.