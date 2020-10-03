Kayıt
16:41 03 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağda) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (solda), İBB tarafından Londra’da düzenlenen müzayededen satın alınarak Türkiye'ye getirilen Fatih Sultan Mehmet'in portresinin ön gösterimine katıldı.

    İBB'de 'Fatih' tablosunun ön gösterimi yapıldı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/03/1042961077_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_e01bce1afc8cece327c1225f2d80df7c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010031042961107-ibbde-fatih-tablosunun-on-gosterimi-yapildi/

    İBB tarafından Londra'daki müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosunun ön gösterimi yapıldı. Ön gösterime CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

    Saraçhane'deki İBB Başkanlık Sarayında düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul’u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin portresini hep birlikte izleyecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi. 

    İstanbul'un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir kent olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. O kenti alan, yöneten bir kişiyi bir İtalyan ressam -Bellini diyorlar- tuvale aktardı. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo. Dolayısıyla o tablo İstanbul'a ve dünyaya yakışan bir tablodur" şeklinde konuştu.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Fatih Sultan Mehmet'in kendi portresinin yapılmasını sanatsal ve tarihsel bir perspektifle değerli bulan bir hükümdar olduğunu belirterek, eserin ait olduğu topraklara dönebilmiş olmasının büyük mutluluk ve gurur verdiğini ifade etti.

    Fatih Sultan Mehmet'in bu toprakların yetiştirdiği en özel isimlerin başında geldiğini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Fatih Sultan Mehmet aklı, feraseti, adaleti ve hoşgörüsüyle İstanbul'u bizim ve tüm insanlığın en nadide, en kıymetli hazinelerinden biri haline getirdi. Birbirleriyle uzlaşmaz, bir arada yaşayamaz düşmanlar gibi görülüp, gösterilmek istenen Doğu ve Batı dünyasını özgün bir sentez içerisinde buluşturdu. İstanbul'u farklı inanç ve kültürlerin birlikte özgürce yaşadığı örnek bir dünya başkenti yaptı."  

    Özel depolama alanı oluşturuldu

    540 yıllık eserin ortam koşullardan etkilenmemesi ve güvenliğinin sağlanması için belediye binası içerisinde özel depolama alanı oluşturduklarına dikkati çeken İmamoğlu, gerekli iklimlendirme ve güvenlik koşullarının sağlandığını sözlerine ekledi.

    Konuşmaların ardından protokol üyeleri hazırlanan sergi odasına girdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kılıçdaroğlu ve heyete, tablo hakkında bilgi verdi.

    Saraçhane'deki Başkanlık Sarayında daha önce balo salonu olarak kullanılan alan, tablonun satın alınmasıyla yeniden düzenlenerek sergi salonuna çevrildi.

    Salonda Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanı sıra Cem Sultan'ın bastırdığı sikke, Osmanlı SAH  damgalı Venedik sikkesi ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da 1476'da bastırdığı ilk altın para da sergilenecek.

    Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinin, 6 Ekim'de halkın ziyaretine açılacağı ve 6 Aralık'a kadar belediye binasında sergileneceği belirtildi. 

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, CHP, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen gece gökyüzü ve Büyük Ayı takımyıldızı görüntüsü
    Spiral galaksilerden yıldız kümelerine: Eylül ayında çekilen uzay görüntüleri
    Karikatür
    Pompeo, ABD’nin Avrupa politikasının amacını açıkladı
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet