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    Kadıköy belediye binası yıkılacak, yerine park ve deprem toplanma alanı yapılacak

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    Türkiye
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    Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye binasını yıkarak bu bölgeyi yeşil alana ve deprem toplanma alanına çevireceklerini açıkladı.

    Kadıköy Belediyesi binası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kararıyla 10 yıllığına Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmişti. O karar, Kadıköy Belediyesi’ne resmi olarak da tebliğ edildi ve belediye binasının bulunduğu arsa resmen Kadıköy Belediyesi’nin oldu.

    'Sıkışık bir Kadıköy var'

    Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Gazete Kadıköy'e yaptığı açıklamada, belediye binasını yeni bir yere taşıdıktan sonra bu arsayı yeşil alana, meydana dönüştürme projeleri olduğunu duyurdu:

    “Kadıköy’de yeşil alan sıkıntısı var, deprem toplanma alanı sıkıntısı var, özellikle pandemi sürecinde deneyimledik insanların biraraya gelebileceği, gezebileceği yeşil alanlar çok sınırlı. Sıkışan bir Kadıköy var. Eğer yeni bir yer bulabilirsek, Kadıköy Belediyesi’nin mevcut binasını yıkarak burayı da bir yeşil alana ve meydana çevirme projemiz var. Bununla ilgili tüm girişimlerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Belediye binamızı yeniden inşa edebileceğimiz bir arsayı bulma aşamasındayız. Eğer bu gerçekleştiği takdirde binamızı yıkarak burayı da yeşil alana, meydana dönüştüreceğiz.”

    Var olan 10 yıllık tahsisin ileride daha da uzayacağını düşündüğünü belirten Odabaşı, son günlerde çok tartışılan Söğütlüçeşme tren istasyonuna AVM yapılma projesine dair de açıklamalarda bulundu. Odabaşı, hukuki süreci şöyle özetledi:

    “Var olan projenin bütünüyle iptal edilmesi için bir dava açmıştık. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi, Bölge İdare Mahkemesi ise bu yürütmeyi durdurma kararını kaldırarak projenin devamına karar verdi. Ama idare mahkemesinde davamız hala devam ediyor. İstanbul Valiliği, bu bölgeyle ilgili olarak ‘ÇED raporu alınmasına gerek yoktur’ diyor. Ona dair de dava açtık, o da devam ediyor.”

    'Söğütlüçeşme'ye AVM yapılmayacak'

    “Hukuksal süreç devam ederken biz değişik mecraları kullanarak, gazetelerde, televizyonlarda Söğütlüçeşme’de AVM yapılmasına karşı olduğumuzu defalarca beyan ettik. Bununla ilgili sosyal medya çalışmaları yaptık, kamuoyunu aydınlatmak için açıklamalar yaptık.Kadıköy halkı da bize destek verdi” diyen Odabaşı, gelinen süreci şöyle anlattı:

    “Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bir açıklama yaptı. Açıklamanın ilk cümlesi, ‘Söğütlüçeşme tren istasyonudur bir AVM projesi değildir.’ Bu bizim için çok olumlu bir gelişme ve çok kıymetli bir açıklama. Bu açıklama uyarınca şunu anlıyoruz, TCDD yani Ulaştırma Bakanlığı istasyon binasını yenileyecek. Bir viyadük yapılması gerekiyor, onu yapacak. Bunun haricinde bir AVM yapmayacak. Çünkü açıklamanın içeriği bu.”

    Açıklamada bu bölgede yeşil alanların, yürüyüş alanlarının olacağının belirtildiğini aktaran Odabaşı, “Eğer gerçekten böyle bir proje varsa ve bunu uygulayacaklarsa bizim bu projeye karşı çıkmamız mümkün değil. Çünkü yeşil alan yapmayı hedefliyorlar. Ama yine bir AVM projesi getirirlerse biz buna karşı çıkmaya devam edeceğiz. Şu anda bize ulaşmış somut bir proje veya bilgi yok, sadece duyumlarımız var, aktarılan bazı bilgiler, açıklamalar var. Tekrarlamak gerekirse Bakanlığın açıklamasını çok kıymetli ve değerli buluyoruz. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

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