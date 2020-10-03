Taksim'deki simit tezgahları kaldırılıyor

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahı İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırılıyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan ve bölgenin sembollerinden simit tezgahları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile Beyoğlu Belediyesi tarafından dizayn edilmişti. Beyoğlu Belediyesi’nin hazırladığı giysilerle çalışan simitçiler yeni İBB yönetiminin talebiyle işgaliye bedelinin kendilerine verilecek şekilde başvurulmasını istedi. Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için İBB'ye başvuruda bulundu.

İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen İBB zabıta ekipleri tüm tezgahları süresiz bir şekilde kaldırttı. Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.