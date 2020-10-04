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    Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenaze töreninde, araca kapalı alana girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarptı.

    Araçla yasak alana girmek isteyen MHP’li vekilin şoförü güvenlik görevlisine çarptı

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    Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in Ankara Hacı Bayram Veli Camii'ndeki cenaze töreninde, araca kapalı alana girmek isteyen Meclis İdare Amiri ve MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarptı.

    Ergezen için TBMM'de düzenlenen törenin ardından Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı.

    T24'ün haberine göre, araç girişinin yasak olduğu alana girmek isteyen ve  Meclis İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi, belediye personeline çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen güvenlik görevlisinin yardımına çevredekiler koştu.

    Polisler ise  yere düşen görevliye müdahale etti. Güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

    'Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur'

    MHP'li Erkan Haberal, Twitter'dan konuya ilişkin şunları kaydetti:

    - Bugün Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Merhum Zeki Ergezen’in cenazesine katılmak maksadıyla Kocatepe Camii’ne gittiğim esnada müessif ve münasebetsiz bir olay yaşanmıştır. Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii’ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım. Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım.

    ​- Bir provokasyon ihtimaline karşılık soğukkanlılık ve sağduyuyla hareket ettim ve otomobilden inip yürüyerek Cenaze Namazı’nın kılınacağı alana intikal ulaştım. Arkasında ANFA görevlisinin önyargılı ve tahammülsüz muamelelerinin şöförümü hedef alarak devam ettiğini, hatta fiili müdahelede bulunduğunu Namaz sonrası öğrendim.

    - Doğal olarak da şoförüm tepkisini gösterip otomobili sürünce orada görevli bulunan bir şahsa çarpmış, bunun üzerine da şahsıma iftira kampanyası hazırlanarak sosyal medyadan servis edilmiştir. Olay tamamen bundan ibarettir. ANFA görevlisinin yetkisi olmadan otomobille girişime menfi şekilde müdahil olması, sonrasında bilgim ve dahilim olmadan otomobilimin kurulan bariyerlerin açık kısmından girme teşebbüsü istenmeyen görüntülere yol açmıştır...

    - Özellikle gelişmelerden son derece üzgün olduğumu paylaşmak isterim. Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur. Konuyla ilgili gerekli inceleme ve takibat devam etmektedir... Ayrıca bir anlık dikkatsizlikle otomobilin temas ettiği ilgili güvenlik görevlisinin müsebbibi tamamıyla ANFA görevlisidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi de hasseten iletiyorum...Kamuoyunun takdirlerine konuyu arz ediyorum... DÜZELTME: Sehven Hacı Bayram yerine Kocatepe yazmışım.İginize sunarım."

    'Vandallık meşruiyet kazandı'

    Haberal ilerleyen saatlerde paylaşımlarına şu şekilde devam etti: 

    "Saakince olup biteni anlatıp tasvip etmediğimi beyan ettim;ağza alınmaz hakaretlere maruz kaldım.TBMM’nin resmi aracı sivil insanlarca yumruklandı,devletin memuru tehdit edildi. Hoş olmayan ve yakışmayan bir olay vuku buldu. (ben araçta yok iken). Vandallık meşruiyet kazandı devletin emniyet güçlerinin yerine kendini konumlandıran sivil insanlar Anfa tarafından sokağa sûrūldü. Dahası şahsım olayın içinde yokken kameraya çekip ismimle servis edenlerin,o görüntülerin başlangıcını yayınlamakta boyunlarının borcudur. Anfa gibi belediyece kurulmuş güvenlik şirketlerinin diğer güvenlik şirketlerinden hiçbir farkı olmayıp;yol kapatıp kendilerince paralel bir yapılanmanın uygulamacıları olamazlar.Suçlu olmasalar araya hatırlı insanlar koyup özür dilemek istemezler."

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