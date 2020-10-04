Adana Çukurova'da kadın cinayeti: Eski eş gözaltında

Adana'da bir spor salonunda müdürlük yapan 39 yaşındaki Hülya G. isimli bir kadın evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen ve Hülya G.'nin birlikte yaşadığı eski eşi Abdullah K. gözaltına alındı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde 39 yaşındaki bir kadın evinde 17 yaşındaki çocuğu tarafından ölü bulundu.

İddiaya göre evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. saat 07.00 sıralarında annesi Hülya G.'nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.’nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya G.'nin bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K. ile hala görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü.

'Günaydın aşkım' mesajı yollamış

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Abdullah K.'nın, Hülya G.'ye saat 08.00'de 'Günaydın aşkım' diye mesaj gönderdiğini belirledi.

Abdullah K.'nın yakalanması için apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sabah Hülya G.'nin evinden çıktıktan sonra kendisine ait evine gittiğini belirledi.

Yapılan baskında Abdullah K., yakalanarak emniyete götürüldü.