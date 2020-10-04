15 kişilik minibüste 72 sığınmacı: İkisi havasızlıktan ölmüş

Van'ın İpekyolu ilçesinde durdurulan 15 kişilik minibüste 72 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılardan ikisi havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç organizatör yakalandı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler önlem alıp sığınmacıların olduğu minibüsü durdurdu.

15 kişilik minibüste yapılan aramada 37'si Pakistan, 33'u Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 sığınmacı yakalandı. Sığınmacılardan ikisinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.