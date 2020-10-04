MSB: Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmeli

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Ermenistan'o kınayan bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır."

"Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir."

"Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi."

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."