CHP'den hayvan hakları için 4 farklı yasa teklifi

Karaca, kanun teklifleriyle ilgili yaptığı açıklamada hayvan öldürme, eziyet ve kötü muamele gibi fiillerin Türk Ceza Kanunu kapsamına alınacağı bir kanun teklifi verdiklerini, bu fiillerin suç sayılacağını belirtti. Biçer Karaca, “Büyükşehir Belediyesi Kanununda teklif ettiğimiz değişiklik ile Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasına hayvan bakım evleri ve kısırlaştırma merkezleri açmak yer alacak. İl Özel İdaresi Kanununda öngördüğümüz değişiklik ile de belediye sınırları dışında kalan alanda hayvanlarla ilgili çalışma yapmaya İl Özel İdaresi yetlili olacak” dedi.

Biçer Karaca, Büyükşehir Belediyeler ve İl Özel İdareleri bütçelerinde hayvanlarla ilgili yapacakları çalışmalar için pay ayırmak zorunda olacağını belirterek Hayvanları Koruma Kanununda çok kapsamlı değişiklikler öngördüklerini bildirdi. Biçer Karaca, kanunun adının Hayvan Hakları Kanunu olacağını böylece, hayvanların da doğuştan gelen bazı haklara sahip olduğunun kabul edilmesi ve bir hukuk öznesi olmasa da can taşıyan, duygulu varlıklar olduğu kabul edileceğini ifade etti.

'Kamuoyu ve toplumun vicdanı oyalanıyor'

Biçer Karaca, Meclis’teki tüm partilerin uzlaşısı ile kurulan hayvan hakları komisyonunun bir yıl önce çalışmalarını tamamlayarak raporu kamuoyu ile paylaştığını ancak bir yılda hayvan hakları yasasının konuşulmadığını belirterek “Yasayı çıkaracağız söylemleriyle kamuoyu ve toplumun vicdanı oyalanmaktadır” dedi.

CHP’li milletvekillerinin ilgili kanun teklifinin içeriği şöyle: