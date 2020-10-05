GATA başhekim yardımcısının sözleri sosyal medyada gündem oldu: Boşanmak yerine ikinci eşi alın

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni hukuk düzenini eleştirdi.

Esra Erol'un programında yaşanan olaya tepki gösteren Edizer, "Esra Erol’a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı" ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Edizer, paylaştığı videoda, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allah'u Teala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahçup etmeyin" dedi.

'Medeni Kanun'la mücadele ettiğini' söyleyen GATA başhekim yardımcısının sözleri sosyal medyada gündem oldu: Boşanmak yerine ikinci eşi alınhttps://t.co/6indZ6o3Wp pic.twitter.com/uX9q3wuYK2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2020

​Edizer'in sözleri sosyal medyanın gündemine otururken, tepkilerin ardından açıklama yapan başhekim yardımısı, "Sözde laik, hakikatte laikçi yobazların nasırına basmak gibi özel bir hobimiz yok" dedi.

'Devlet işine gelince 'Allah'ı karıştırma''

Başhemin yardımcısı, bir başka videosunda, "Devlet işine gelince Allah'ı karıştırma. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz. İş devlet işine gelince 'Allah'ı karıştırma'. O nasıl bir Allah? Beğenmiyorsunuz, gene paylaşacağım" sözlerini kullandı.

Lâiklik serisi 3 😊😊. pic.twitter.com/fACo2iGnV9 — Ali Edizer (@draliedizer) September 25, 2020

Edizer, şunları söyledi:

"Sadece müslümanız elhamdülillah ve müslümanca bir duruşumuz var. Yüce İslâm dinine mugayyir bir söz veya fiilimiz varsa bizi ikaz edene teşekkür eder, hatamızdan döneriz. Gerisi fasa fiso."

Sözde laik, hakikatte laikçi yobazların nasırına basmak gibi özel bir hobimiz yok.



Sadece müslümanız elhamdülillah ve müslümanca bir duruşumuz var.



Yüce İslâm dinine mugayyir bir söz veya fiilimiz varsa bizi ikaz edene teşekkür eder, hatamızdan döneriz.



Gerisi fasa fiso ! — Ali Edizer (@draliedizer) October 4, 2020

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