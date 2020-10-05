Mansur Yavaş'a 'Ezer geçeriz' diyen MHP'li vekil Ersoy, Prada eşofmanı ve 7 bin liralık gözlüğüyle gündem oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Ezer geçeriz, bunu böyle bil" tehdidinde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, twitter paylaşımında üstündeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık gözlükle sosyal medyada gündem oldu.

Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP İdare Amiri ve Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, araçla bahçeye girmenin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı. Haberal "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek, hastanede tedaviye alınan özel güvenlik görevlisini suçladı.

Tepkilere neden olaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya üzerinden dahil oldu.

Duvar'ın haberine göre Ersoy, “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” diyerek hem Yavaş'ı tehditte bulundu hem de özel güvenlik görevlisine otomobille çarpılmasını savunmuş oldu.

Baki Ersoy, bu sabah ise Twitter hesabından aracı içinde çekilmiş fotoğrafıyla "Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız. Hayırlı Pazarlar" paylaşımını yaptı.

Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız.

Hayırlı Pazarlar🌞 pic.twitter.com/ddI093gF1Z — BAKİ ERSOY (@bakiersoymhp) October 4, 2020

​Mansur Yavaş'la ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Baki Ersoy, paylaştığı fotoğrafında üzerindeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık Zilli gözlük nedeniyle de sosyal medyada gündem oldu.

Arkadas sabah 6 da evden çıkıp gece 10 a kadar hayallerimi kovaliyorum !

Hemde haftada 7 gün!

Ama genede eve giderken

Cepte 80-100 tl

Sadece

Kira 1700 tl

Nasil yakaladin sen hayallerini bir anlatsana..

7000 tl gözlük

11000 tl esofman takimi giyerek mi ??#Prada #pazar #iyihaber pic.twitter.com/AQ25wASbrp — eR!Sh G..🇹🇷 (@egeberke99) October 4, 2020

2 yıldır iş arayan üniversite mezunu, asgari ücretle çalışan 2 çocuk babası, yıldan yıla kazancı azalan çiftçi, hepsi bu tweet'i gördükten sonra Prada'larını giyip, gözlüklerini takıp, lüks araçlarıyla hayallerini kovalamaya başladı bile. Dünya bu güzel insanlar hatırına dönüyor. pic.twitter.com/f9GUilXVn0 — Akın Özcan (@AkinOzcan85) October 4, 2020

7 bin liralik gözlük,



12 bin liralık eşofmandan bile tatmin olmayacak kadar ne büyük hayalleriniz varmış yahu? pic.twitter.com/tbPUCEwhpZ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) October 4, 2020

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