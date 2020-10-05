Fatih Terim, Kasımpaşa maçında sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının bitimine az bir süre kala maçı bırakarak soyunma odasına gitti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Kasımpaşa'ya 1-0 yenildiği maçın maçın uzatma dakikalarını beğenmeyince karşılaşma bitmeden sahayı terk etti.

Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı.

Bunun üzerine Kol'a "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın" şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.