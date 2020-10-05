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    tavuk döner

    Tavuk döner kavgası torba teklifle TBMM'ye geliyor

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    Meclis 2 aylık aranın ardından gıda alanındaki torba teklifi görüşecek. Torba teklifte, gıda konusunda uzman olmamasına rağmen açıklama yapanlara ceza öngörülüyor. Tarım ve orman arazileri bölünerek kurulan ruhsatsız hobi bahçeleri ise yasaklanıyor.

    TBMM Genel Kurulu'nda gıda ve tarım alanlarında önemli değişiklikler içeren torba teklifin görüşülmesine çarşamba günü başlanacak.

    Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre teklif, Prof. Dr. Canan Karatay ile tavukçuluk sektörü arasındaki kapışmayla sembolize olan gıda alanına yeni düzen getiriyor.

    Düzenlemeyle, gıdalarla ilgili bilimsel dayanağı olmadan 'yanıltıcı yayın' yapan veya 'korku ve güvensizlik' oluşturanlara ceza verilecek. Gıda konularında uzman olmadan yanıltıcı bilgi verenlere 20 bin ila 50 bin lira arasında para cezası uygulanacak.

    Ruhsatsız hobi bahçeleri yasaklanıyor

    Torba teklifle tarım ve orman arazileri bölünerek kurulan ruhsatsız hobi bahçeleri yasaklanıyor. Teklif yasalaştığında valiliklerce hobi bahçeleri üzerinde tespit yapılacak. Ruhsatsız bahçelerin sahiplerine metrekare başına 10 lira ceza kesilecek.

    Buraların eski haline döndürülmesi için sahiplerine 1 ay süre verilecek. İzinsiz hobi bahçeleri kaldırılmazsa ayrıca metrekare başına 30 lira ceza kesilecek. Sahiplerinin kaldırmadığı yapılar belediyelerce yıkılıp masrafı tazmin edilecek.

    Belediyelerin yıkmadığı hobi bahçelerini bakanlık yıktıracak. Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışı da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine alınıyor.

    Savcılığa taşınan döner kavgası

    İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, "Tavuklar tavuk değil, onlar zaten hastalıklı. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuğu dönere dönüştürdüğünüz zaman kanser yapıyor. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” demişti.

    Bunun üzerine tavukçuluk sektörü, satışlarının yüzde 30 azaldığını açıklamış, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) yönetimi, Karatay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, "Canan Hanım’a mı kaldı bu iş? Devlet ne iş yapıyor? O zaman işletmeleri kapatalım. Canan Hanım’ı dinlesin herkes. Bunun bir vebali olmalı” demişti.

    Karatay ise “Ben halk sağlığı için konuşuyorum, siz tüccarsınız. Satışları düşmüş, oh çok sevindim. Şimdi yüzde 30 hastalıklar azalacak demektir” ifadelerini kullanmıştı. Savcılık, Karatay’ın açıklamalarının akademik bilgileri ışığında eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek takipsizlik kararı vermişti.

    Etiketler:
    Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES), Alkol, Sigara kağıdı, makaron, Hobi bahçesi, Türkiye, Para cezası, Tavuk döner, Canan Karatay, Arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda, TBMM Genel Kurulu
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