Emniyet ve MİT'ten IŞİD operasyonu: 25 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığınca koordineli olarak yapılan uluslararası risk analiz çalışmaları neticesinde 29 şüphelinin, IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, Suriye'de de örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Ankara genelinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Öte yandan, firari yabancı uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.