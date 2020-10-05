İstanbul Kağıthane'deki halk otobüsünde bir kadın, maskesini yarım takan yaşlı adama tokat attı. Adam ise kadına tükürükle karşılık verdi.

Kağıthane'de yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın, maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Seyrantepe-Topkapı seferini yapan halk otobüsünde meydana gelen olayda, yaşlı bir adamın maskesini yarım takması gerginliğe neden oldu.

Kadın yolculardan biri maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adam tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmada, taraflar birbirine hakaret etmeye başladı.

İstanbul'da otobüste maske kavgası: Kadın tokat attı, adam tükürdü https://t.co/s3Jo9Bbtye pic.twitter.com/JVFcGntBPO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 5, 2020

​Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın, adama tokat atarak maskesini çıkarttı.

Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam, kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın, adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti.