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    Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldığını söylemiş

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    Türkiye
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    Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in, olayın keşfi sırasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.

    Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in olayın keşfi sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı.

    Savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı?" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tutanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, "Lanet olsun" dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.

    Ayşe Dırla’nın raporu: 'Darp, cebir izi yoktur

    Özgür Duran tarafından darp edildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.

    Duran'ın annesi: Hak etmediğimiz durumlar yaşadık

    Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi 48 yaşındaki Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, şunları söyledi: "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık."

    Kadir Şeker ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darp edilmediğine dair rapor var" dedi.

    Kadir Şeker'in Özgür Duran'ı öldürdüğü bıçak
    © DHA /
    Kadir Şeker'in Özgür Duran'ı öldürdüğü bıçak

    Oğlu Özgür Duran ile Ayşe Dırla'nın parkta yüksek sesle tartıştığını, oğlunun o esnada kameriyeye yumruk attığını belirten Dalkılıç, şöyle konuştu:

    ’Şeker elinde bıçakla neden geldi?’

    "Parkta Ayşe'nin ağlaması sonucu Kadir Şeker, yanlarına giderek 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun?' diyor. Oğlum da 'Kadına şiddet uygulamıyorum. Biz sadece tartışıyoruz. Sen evine git' diyor. Oğlum ve Ayşe Dırla, defalarca 'git' demelerine rağmen Kadir Şeker, elinde bıçakla kameriyeye geliyor. Kadir Şeker'in bıçakla geldiğini Ayşe Dırla görüyor. Ayşe bıçağı görür görmez Özgür'ü kenara çekmiş. Ayşe de 'Ablam sen git, o benim eşim, tartışıyoruz' demiş. Şimdi ben soruyorum, Kadir Şeker elinde bıçakla neden geldi? Niçin geldi? Defalarca uyarmalarına rağmen neden dönüp gitmedi? Neden bir polisi aramadı? Neden birilerinden yardım istemedi? Çünkü kadına şiddetin olmadığını kendisi de biliyor."
    ‘Yerde can çekişen oğluma tekme atarak 'Allah kahretsin' diyor’

    Oğlu Özgür Duran'ın sabıkası olduğu için yargılanmaması gerektiğini, yaptığı hataların bedelini cezaevinde yatarak çektiğini ifade eden Mübeyyen Güner Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı:

    "O konularla bu konuların ne alakası var. Onlar kadına şiddet diyerek yola çıkıyorlar. Benim dediğim gibi kadına şiddet yok. Kadir Şeker de bunu biliyor. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin? Neden tampon yapmadın? Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak 'Allah kahretsin' diyor. Nerede kaldı merhametliliği, vicdanı"

    Niyazi Remzi Duran: Kadir Şeker asla bir tıp öğrencisi olmadı

    Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise ağabeyini öldüren Kadir Şeker'in, 4 sene sınava girdiğini ve tıp fakültesini kazanamadığını, asla bir tıp öğrencisi olmadığını kaydetti. Remzi Duran, "Kadına şiddet olayı yok. Ayşe Dırla'nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker'in 'Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım' diye beyanı var" diye konuştu.

    ‘Okulumdan da atıldım ve dışlandım’

    Adil yargılama istediklerini vurgulayan Remzi Duran, annesi ve kendisinin bu olay nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi. Duran, "6 yıllık futbol kariyerim bu olaylardan dolayı sıkıntıya girdi. Arkadaşlarıma dosyada olanları göstermeme rağmen çoğu bitti. Arkadaşlarım bana inanmıyor. Okulumdan da atıldım ve dışlandım. Annem işinden oldu. Biz adil yargılama istiyoruz" dedi.

     

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    Etiketler:
    Savcı, Bıçak, olay, Ayşe Dırla, Cinayet, Kadir Şeker, Özgür Duran
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