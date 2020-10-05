Kulis: İBB metrobüsü troleybüse dönüştürmeyi tartışıyor

Habertürk muhabiri Esra Boğazlıyan, yolcu kapasitesini iki katına çıkaran yeni metrobüs araçlarının testlerden geçememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çalışma başlattığını aktardı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından öğrendiğim bilgiye göre; metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi gündemde" bilgisini veren Boğazlıyan, şöyle devam etti:

"Mevcut metrobüs araçlarının büyük bir kısmı 2 milyon km’yi buldu. Bu araçların değişmesi kaçınılmaz. Fakat yeni nesil elektrikli araçların maliyetleri de çok yüksek. İBB, bu nedenle troleybüs seçeneğini de düşünüyor. Metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi için her 1 km’de bir trafo yerleştirilmesi gerekiyor. Şu anda maliyet çalışmaları yapılıyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki metrobüsün troleybüse dönüştürülmesi de güçlü bir seçenek."