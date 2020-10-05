İstanbul'da dansözlü parti: 'Corona bak dalgana kardeşim...'

İstanbul Cihangir'deki bir mekanda düzenlenen doğum günü partisinde ne maske takıldı, ne de sosyal mesafeye dikkat edildi. Partiye katılar görüntüleri sosyal medyadan "Corona bak dalgana kardeşim manyak olursun..." mesajıyla paylaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00’dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda Türkiye genelinde denetimler hız kesmeden devam ederken, Beyoğlu Cihangir'deki ünlü bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

İHA'nın aktardığı habere göre, salgına rağmen bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar alkolün de etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını umursadı.

© İHA / DOĞAN CAN CESUR Partiye katılar görüntüleri sosyal medyadan 'Corona bak dalgana kardeşim...' mesajıyla paylaştı.

Çalışanlar dışında kimsenin maske takmadığı partide yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları 'Corona bak dalgana kardeşim manyak olursun' notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği belirtildi.