GATA Başhekim Yardımcısı Edizer, tepki çeken sözleri sonrası görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Dr. Edizer, GATA ile sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da' programını eleştiren Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesidir. Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı..." ifadelerini kullanmıştı.

'Medeni Kanun'la mücadele ettiğini' söyleyen GATA başhekim yardımcısının sözleri sosyal medyada gündem oldu: Boşanmak yerine ikinci eşi alınhttps://t.co/6indZ6o3Wp pic.twitter.com/uX9q3wuYK2 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 4, 2020

​Edizer, sosyal medya hesabında paylaştığı bir başka video konuşmasında da, "Medeni Kanun'u yıkmak için mücadele ettiğini" söylemiş, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği resmi nikahla sadece tek kişiyle evlenilmesini eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" demişti.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim.



Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti.



Konun takipçisi olacağız. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 4, 2020

​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer’in paylaşımıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü belirtere, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA’nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer’e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ilettim. Sayın Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti" açıklamasında bulunmuştu.