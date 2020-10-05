Akar: Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile işbirliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Akar burada yaptığı açıklamada, "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka yargılanacaktır. Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı.

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