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    Adil Karaismailoğlu

    Bakan Karaismailoğlu: Yerli scooter için çalışmalara başladık

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    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’de mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scooter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmakta. Yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık” dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir üniversite arasında iş birliği kapsamında ‘Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi’ için imza protokolü gerçekleştirildi. Üniversitedeki imza protokolüne Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üniversite rektörü ve üniversitedeki hocalar katıldı. 

    Bakan Adil Karaismailoğlu, mobil araçlar ve scooterlar hakkında programda bir konuşma yaptı. Konuşmasında Bakan Karaismailoğlu, “Bizler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, hareketlilik bir başka değişle mobilite kavramını çok önemsiyor, milli ulaşım ve altyapı politikamız içerisinde çok önemli bir başlık olarak yer alıyor. Makro ölçekte bizleri dünya ile bölgemizi bağlayan hava, kara, deniz ve demir yollarımızda dijitalleşme uygulamalarını ulaşım sistemlerine adapte etmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız akıllı ulaşım sistemi strateji belgesi 2020 ve 2023 eylem planımızdaki hedeflerimiz net olarak ifade ettik. Üniversiteler, özel sektör ve kamudaki paydaşlarımızla eylül ayı içerisinde bir araya gelerek ortak akıl toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda yapılacak düzenlemeler hususunda paydaşlarımızın görüşlerinden yararlandık. Söz konusu görüşler hususunda mikro hareketlilik sistemi eylem planımızı tamamladık. En kısa zamanda yürürlüğe girecek. Böylece mikro hareketlilik araçlarıyla verilecek hizmet hususunda güvenlik, rekabet ve sürdürülebilirlik boyutlarını denetlenebilir bir çerçeveye almış olacağız” dedi.

    'Mevcut araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı'

    Türkiye genelinde mevcut araç sayısı hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “Son 18 yılda taşıt sayımızda yüzde yüz 160’lık bir artış gerçekleşti. 2020’de toplam araç sayımız 23 milyon 650 bini aştı. Mevcut araç sayımızın yüzde 54’ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020’de bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı” diye konuştu.

    '3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanıyor'

    Yerli scotter hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Günümüzde geleneksel araçlar yerine, çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyet sürüş hareketlilik yerini almaktadır. Kent içi ulaşımda, geleneksel ulaşım yerine elektrikli scotterlar, elektrikli araçlar, otonom araçlar, uçan araçlar ve dronlar gözle görülür bir şekilde varlıklarını hissediyorlar. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

    Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ile üniversite yönetimi arasında üniversitede kurulacak “Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi’nin protokolü imzalandı.

    Etiketler:
    e-scooter, Scooter, Adil Karaismailoğlu
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