Yol kesip verilen parayı beğenmeyince kalasla saldırdı: Çok alkollüydüm, hatırlamıyorum

Galata Köprüsü alt geçidinde ikisi kadın 4 kişinin yolunu kesen, kalasla bir kişiyi ağır yaralayan saldırgan Doğan Uslu yakalanarak adliyeye sevk edildi. Uslu ifadesinde, alkollü olduğunu belirterek yaşanan olayı hatırlamadığını iddia etti.

İstanbul'da Galata Köprüsü alt geçidinde dün gece saat 03.00 sıralarında alt geçitte yürüyen Hüseyin Sezer ve 2'si kadın üç arkadaşının önünü kesen Doğan Uslu para istedi.

Sezer cebinden çıkardığı 5 TL'yi Uslu'ya verdi ancak parayı beğenmeyen Uslu daha fazlasını istedi. Uslu'nun isteğini geri çeviren Sezer ve arkadaşları yollarına devam etmek istedi. Bunun üzerine Uslu bıçağını çıkararak tehditler savurmaya başladı.

Bununla da yetinmeyen Uslu, tadilat sonrasında altgeçitte bırakılan kalası alarak Sezer'in kafasına vurdu. Sezer kanlar içinde yere yığılırken Uslu olay yerinden kaçtı.

Sezer'in durumu ciddiyetini koruyor

Kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Sezer'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sezer'in yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler Uslu'nun taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını gördü.

Taksi plakasını takip eden ekipler Uslu'nun Beyoğlu Çıksalın'da indiğini tespit ederek adresine ulaştı. Saldırgan Uslu, ekipler tarafından kaldığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen Uslu'nun verdiği ifadede, alkollü olduğunu belirterek yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.