Takım elbise çalan şüpheli polise otostop çekince yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tekstil fabrikasının satış mağazasından takım elbise çalan şüpheli, otostop çektiği polis tarafından yakalandı. Şüphelinin mağazadaki anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

AA'nın aktardığı habere göre, 1 Eylül'de Atatürk Bulvarı'ndaki tekstil fabrikasının altında bulunan satış mağazasının camı taşla kırılarak 2 takım elbisenin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı işitme engelli 16 yaşındaki T.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmanın ardından dönerken Kirazlık mevkisinde T.B'nin kendilerine otostop çektiğini görünce durdu.

Şüpheliyi yakalayan polis, Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şubesi'ne teslim etti. Zanlının takım elbiselerden birini giydiği, diğerinin ise kutu içinde olduğu tespit edildi.

İş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin mağazanın etrafında gezdiği, camı kırarak içerideki takım elbiselere baktığı görülüyor.