İnce: FETÖ'den ders almadıkları belli, yakında yine 'kandırıldık' diyecekler

'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Aksaray'a giden eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ikinci eş 'tavsiye eden' Dr. Ali Edizer'le ilgili olarak, "Memlekette uğraştığımız işlere bakın. GATA'da bir başhekim yardımcısı... Hiç geçmişten ders almıyoruz. Yakında yine 'kandırıldık' diyecekler" ifadelerini kullandı.

Sivas'tan başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' programı kapsamında Aksaray'ı ziyaret eden Muharrem İnce, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve Kapalı Çarşı'da esnafla bir araya geldi.

İnce, ziyaret sonrasında gazetecilere, memleketi karış karış gezmeyi sürdürdüğünü söyledi. Aksaray'da kişi başına gelirin 2 bin 96 lira olduğunu ifade eden İnce, şunları söyledi:

'Artık Türkiye orta gelir tuzağında da değil, düşük gelir tuzağında'

"Bundan 10 sene önce 'Türkiye orta gelir tuzağına düştü' diye feryat ediyorduk. Artık Türkiye orta gelir tuzağında da değil. Düşük gelir tuzağında. Düşük gelir sarmalına girmiş durumda Türkiye. İnsanlar, çiftçi, besici, hayvancı ve emekli herkes perişan halde. Memlekette uğraştığımız işlere bakın. GATA'da bir başhekim yardımcısı... Hiç geçmişten ders almıyoruz. Geçmişte FETÖ'den ders almadıkları belli. Yakında yine 'kandırıldık' diyecekler. Böyle çağdışı kafalarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Türkiye'nin umuda, insanların gülmeye ihtiyacı var. Herkesin suratı asık durumda. Ne yazık ki Türkiye'yi yönetenler bunların farkında değil."

İnce, demiryolunun biran önce Aksaray'a yapılması gerektiğini de söyledi.