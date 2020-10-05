İzmir'de yeni koronavirüs önlemleri

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir'de toplu ulaşımda kullanılan kartların HES kodu ile uyumlu ve kişiye özel olmasına karar verdi. Ayrıca, konaklama tesisleri için de HES kodu zorunluluğu getirildi.

İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurumu, pandemiyle mücadele kapsamında yeni alınan kararları kamuoyuna duyurdu. İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile gönderilen toplu taşımada HES kodu uygulanması kararının ardından Valilik, İzmir’deki toplu taşıma araçlarında HES kodu ile uyumlu olacak kişiye özel kartların kullanılmasına karar verdi. Hastalıkla temaslı olan vatandaşların ulaşım kartlarının izolasyon sürecinde askıya alınacağı duyuruldu.

Tedbirler kapsamında ayrıca, turizm yerlerinde, otellerde ve konaklama tesislerinde HES kodu kullanması zorunlu olduğu belirtildi. Denetimin de kuruluşa ait olduğu vurgulandı. HES kodu istenmeyen ve müşteri kabul edilen işletmelerin 10 gün süreyle kapatılacağı aktarıldı.

Açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek olan kamu ve özel tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale gibi faaliyetlerin kısıtlama yapılmaması kararlaştırıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilen genelge kapsamında meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin ertelenmesine karar verildi. Uymayanların da para cezasıyla karşılaşacağı ifade edildi.