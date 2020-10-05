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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlkokul 2,3, 4. sınıflar, orta okul 8. ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçecek" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüz yüze eğitimin kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan ayrıca, 500 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını açıkladı ve dağıtımın gelecek haftadan itibaren başlayacağını söyledi. 

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

    - Salgın sürecinde sağlık sistemimiz takdire şayan bir farklılık ortaya koydu. Türkiye, güçlü duruşu sayesinde geleceğine güvenle bakabilmektedir.

    - Türkiye'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olmayı hayatlarının tek gayesi haline getirmiş bir kesim var. Siyasi rekabetle ülke menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz. 

    - Çalışanlarımıza ve dar gelirli kesimlere verdiğimiz desteğin tutarı 38 milyar TL'ye ulaştı. 

    - Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

    - Geçtiğimiz ayarda yeniden yükselme eğilimi gösteren artışın düşme eğilime girmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Hastanelerimizdeki yoğunluğun gözle görülür şekilde azalmış olması bunu teyit ediyor. 

    - Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2. 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirli kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Orta okul 8. ve lise 12. sınıflar yüz yüze eğitime geçecek.

    - Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok

    - İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtıma başlıyoruz.

    'İnsan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak'

    - Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Önümüzdeki hafta insan çalışmaları için bin doz aşı üretilmiş olacak.

    - Türkiye'nin bir kuşatma altına alındığını görüyoruz. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Çevremizdeki kuşatmayı kırıyoruz. 

    - Yıllarca Türkiye’ye verdikleri hiçbir sözü yerine getirmeyenleri, üstüne bir de bizi suçlayanları, artık lafa değil icraata bakılan bir çizgiye çektik.

    - AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti.

    - Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasına destek vermek her onurlu devletin görevidir. Dünya haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. Özellikle bizim bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor.

    Etiketler:
    Ortaokul, ilkokul, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs testi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Yüz yüze eğitim, Eğitim, Recep Tayyip Erdoğan
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