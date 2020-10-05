Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 57 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1603

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Türkiye Günlük Kovid-19 Tablosu güncellendi. Bugün 1603 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, günlük iyileşen sayısı ise 1320 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1412 oldu.

Koca: Ağır hasta sayımız azalma eğilimde

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız" dedi.