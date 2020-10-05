Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 57 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1603

Sağlık Bakanlığının sitesindeki Türkiye Günlük Kovid-19 Tablosu güncellendi. Bugün 1603 kişiye koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, günlük iyileşen sayısı ise 1320 oldu. Ağır hasta sayısı ise 1412 oldu.
Koca: Ağır hasta sayımız azalma eğilimde
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız" dedi.
Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 5, 2020
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