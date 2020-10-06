İHH’dan Azerbaycan’a destek konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ krizinde Bakü’ye destek için İstanbul’da bir araba konvoyu düzenledi. Konvoyun Saraçhane’de başlayan yolculuğu Edirnekapı’da son buldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden ve 27 Eylül’de yeniden çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ krizinde Bakü’ye destek gösterisi yaptı.

Vakıf, ‘Gardaşlık Zamanı’ sloganıyla bir araba konvoyu düzenledi. Konvoyun İstanbul Saraçhane’de başlayan yolculuğu Edirnekapı’da son buldu.

Araçların yola çıktığı noktada basın açıklaması yapan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, uluslararası toplumu Dağlık Karabağ meselesinde duyarlı olmaya çağırdı.

İnsani Yardım Vakfı Azerbaycan'a destek amacıyla konvoy düzenledi. © Sputnik / Burcu Okutan

İnsani Yardım Vakfı Azerbaycan'a destek amacıyla konvoy düzenledi. © Sputnik / Burcu Okutan

İnsani Yardım Vakfı Azerbaycan'a destek amacıyla konvoy düzenledi. © Sputnik / Burcu Okutan 1 / 3 © Sputnik / Burcu Okutan İnsani Yardım Vakfı Azerbaycan'a destek amacıyla konvoy düzenledi.

Aydın “Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz” dedi.