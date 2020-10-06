İmamoğlu: Toplumun yüzde 95'i yeni taksiyi istiyor, eninde sonunda bu iş olacak

İBB Başkanı İmamoğlu, taksilerle ilgili vaadi hakkında ''Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum; çünkü toplumun yüzde 95'i bu işi istiyor. İstanbul, belki de taksi hizmeti konusunda en düşük puana sahip metropollerden bir tanesi'' açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalındaki programa katılıp, gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtladı. İmamoğlu, Melen Barajı’yla ilgili soruya, çarpıcı yanıtlar verdi.

İmamoğlu, Melen Barajı’ndaki çatlaklardan dolayı yaşanan sorunları anlatması için DSİ’den yetkili isteklerine, yanıt verilmediğini aktardı. 1 milyar liraya mal olan barajın tamiratının 500 milyon lira tutacağının hesaplandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Şu anda her şey dört dörtlük olsa, İstanbul’a Melen Barajı’nın su sağlaması 5 yıl” dedi.



Son 2 yılın kuraklıkla geçtiğini belirten İmamoğlu, üçüncü kurak sezonun sıkıntı yaratacağı uyarısında bulundu. Şu anda Melen’den İstanbul’a 2 pompanın su bastığını, bu sayıyı 3 çıkarmak için ihale açacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Bu, ciddi bir rakam. Neredeyse İstanbul’un baraj olduktan sonra basılacak suyun yarısından daha fazla. Burada şu dezavantaj var; baraj olduğunda enerji elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz enerjiyle bastığınız suyla, daha ucuz suyu İstanbul’a göndermiş olacaksınız. Şimdi daha pahalı bir enerji maliyetiyle suyu basacağız. Çünkü, mevcut Melen Barajı’nın ne olacağı belli değil” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bilim insanlarının verdiği bilgiler ışığında, mevcut tadilat projesinin yeterli olduğunu düşünmediğini sözlerine ekledi.

İmamoğlu, 'Taksilerle ilgili vaadinizi gerçekleştireceğinize inanıyor musunuz?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''İnanıyorum; çünkü toplumun yüzde 95'i bu işi istiyor. İstanbul, belki de taksi hizmeti konusunda en düşük puana sahip metropollerden bir tanesi. Bu, taşınabilir bir durum değil. Özellikle esnafın büyük bir mutluluğu var. Bunu esnaf da taksici de vatandaş da istiyor. İstemeyen kim? Her zamanki gibi, o bir avuç insan öne çıkıyor. Bu anlamda geçen, oda mensuplarıyla da konuştuk. Uzlaşmadığımız bir şey yok ki. Günün sonunda bana, "O zaman taksileri kiralama da sat" diye teklif yapılıyor. Benim hedefim bir şeyi satıp gelir elde etmek değil, İstanbul'a kalıcı, kaliteli hizmet yaratmak. Bu kentin 20-25 milyon turist potansiyeli var. Sadece kendi insanına dair değil, dışa dönük hizmet sorumluluğu bu.

'Eninde sonunda bu iş olacak'

"UKOME'de, 6-7 ay önce hızlıca yapılan bir değişimle, orada daha önce İBB'nin kendi bürokratları çoğunluktayken, ulaşımla alakası olmayan devletin birtakım kurumları buraya eklenerek, sözüm ona, belediye azınlığa düşürüldü. Günün sonunda bu işin kabul edileceğini söylüyorum. Bu işin kahramanı da yok; bu iş, İstanbul'a gerekli. İstanbul'a çok ilgi duyan Sayın Cumhurbaşkanı'mız da dahil olmak üzere, bu taksici konusunda bizimle aynı düşündüklerini düşünüyorum. Gidip her yere de anlatırız. Bakanlıklara, Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip anlatırız. Eninde sonunda bu iş olacak. Çağdaş, güzel bir kent istiyorsak, saygın bir taksici esnafı istiyorsak, taksici esnafının eğitim aldığı, komisyoncuların elinde taksicinin esnaf kartının gezdiği ya da plakaların komisyon pazarında neredeyse ayda 100-150 milyon lira paranın döndüğü bir piyasa değil, tümüyle kamunun regüle ettiği, kalite standardı koydurttuğu bir sistemi biz bu kente kazandıracağız. Elbirliğiyle kazandıralım istiyoruz. O konuda da bütün yetkililerden de destek talep ediyoruz vasıtanızla.