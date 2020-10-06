Kanada'nın silah satışını askıya almasına Dışişleri'nden tepki: herhangi bir izahatı olamaz

Geçen yıl 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada, bu kez de Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla mücadelesine karşı aynı kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın kararına tepki gösterdi.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, ülkesinde üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar nedeniyle Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Kanada'nın bu adımına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı ise, kararı 'çifte standart' olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.

Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.

Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.

Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır.

Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir."