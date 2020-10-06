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    Fatih'in portresi Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi: Kan bağım yok ama kendimi o insanların torunu gibi hissediyorum

    İBB
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, yarın başlayacak halk gösterimi öncesi bazı Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi. İmamoğlu, buluşmada "Kan bağım yok ama kendimi o insanların torunu gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Londra'da düzenlenen müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet tablosu, yarın başlayacak halk gösterimi öncesi bazı Osmanlı hanedanı üyelerine gösterildi.

    İBB'den yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultan Abdülmecid'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel, Sultan 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad, Sultan Reşad'ın torunu Rukiye Bala Hodo ile Sultan Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırladı.

    Osmanlı hanedanı fertlerine tablonun gösterimini yapan İmamoğlu, sonrasında konuklarıyla makam odasına geçti.

    'Ayağınıza sağlık'

    Osmanlı İmparatorluğu'nun herkes için gurur vesilesi olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Bugün itibariyle ve bugünden sonra -elbette sizler gibi kan bağım yok ama- bu ülkenin bir ferdi olarak, geçmişinde kim varsa, o insanların da bir torunu olarak görerek, aslında atasına sahip çıkan bir insan olduğumu belirtmek isterim. Bu duyguyla sizleri bugün ağırlıyorum.  Size bakarken de sizleri şanslı bir ailenin evlatları olarak görüyorum, güzel bir tarihe sahip olmamıza vesile olan bir aileye sahip olduğunuzu görüyorum ve sizleri bu şekilde karşılıyorum. O bakımdan bu yönüyle, çokça tarihi okumaya, anlamaya, irdelemeye çalışan hatta tarihin tüm detaylarıyla toplumumuza yansıtılması için de hizmet etmeye çalışan bir Belediye Başkanı olarak, belki de bu felsefeyle bizler ne yapabiliriz ya da nasıl bir felsefe ve ilişki oluşturabiliriz noktasında da her türlü fikrinize, iletişiminize açık olduğumu bilmenizi de çok arzu ederim. Fatih Sultan Mehmet’in tablosunun ülkemize kazandırılmasıyla beraber organize ettiğimiz buluşmaya denk gelmesini de çok önemli bir an olarak düşünüyorum. Çok hoş bir buluşma oldu. Ayağınıza sağlık diyeyim.”

    'Her zaman yanınızdayız ve hizmetinize hazırız'

    İmamoğlu'nun ardından konuşan Sultan Abdülmecid'in torunu Arzu Enver Erdoğan da tablonun satın alınarak İstanbul'a getirilmesi dolayısıyla mutlu olduklarını dile getirerek, teşekkür etti ve “Bizi çok mutlu ettiniz. Eminim herkes benle aynı hissiyatta. Çünkü, çok yakınız zaten aile olarak ve aile büyüğümüz olarak.  Çok mutlu olduk, şeref duyduk. Bu tabloyu aldığınız ve bize kazandırdığınız için de sevinçliyiz. Biz de aile olarak, sizin için ne yapabilirsek, her zaman yanınızdayız ve hizmetinize de hazırız” dedi.

    İBB tarafından 25 Haziran'da Londra'daki Christie's müzayede evinden satın alınan tablo, İstanbul'un kurtuluşunun yıl dönümü olan olan 6 Ekim'de halkın ziyaretine açılacak ve 6 Aralık'a kadar belediye binasında sergilenecek.

    Etiketler:
    açıklama, Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı hanedanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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