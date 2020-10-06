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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202010061042975614-milli-egitim-bakani-selcuk-yuz-yuze-egitime-baslayan-ogrencilerimiz-iki-gun-okulda-olacak/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftada iki gün okulda bulunacağını söyledi. Selçuk, "Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Süreci planladıkları şekilde ikinci aşamaya geçirmeye hazır olduklarını belirten Selçuk, "Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilerimizin çağrılarını takip ettik. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, öğrenme kayıplarını dikkate alarak yüz yüze eğitime geçiyoruz" ifadesini kullandı.

    Dünya genelinde okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak eğitime başladığını belirten Selçuk, kendilerinin daha aşamalı bir başlangıçtan yana olduklarını söyledi.

    Selçuk, şunları kaydetti:

    • "31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul birinci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. İlkokul 2, 3, 4, 8, 12 ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız.
    • Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, iki gün okulda olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.
    • Denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı denetliyor. Okullarımızda Kovid-19 ekipleri oluşturduk. Çocuklarımızı sağlık ve güvenle karşılamak için hazırız. Başlangıçta çok düşük olan başlangıç oranları yükselerek yüzde 80'e yaklaştı. Köy okullarımızın ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor. Mevcut sayısı az olduğunda öğrenciler en yakın eğitim merkezine taşınıyordu. Bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerimizin isteğine bağlı olarak bu okullar açık kalacak. Burada merkezi karar söz konusu değil, il hıfza kurularının kararlarına göre değişiklikler bölgeye göre değişecek.
    • Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Tüm yayınlarımız günde üç kez devam ediyor. Çünkü bazı çocuklarımız kaçırabiliyor. Bu nedenle günde üç kez tekrar ediyoruz. EBA'da gerek ders anlatımları gerekse diğer kütüphaneler, canlı sınıf uygulamaları devam edecek. Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk.
    • İnternet ya da bilgisayar erişimi konusunda sorun yaşayan çocuklarımızın faydalanmalarını mümkün kılıyor. Bu sayı giderek artacak. Öğrencilerimiz öğretmenlerine sorabilirler, kendine en yakın merkezi öğrenebilirler. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin tablet bilgisayar sağlayacak 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak.
    • Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Bu yardımlar çocuklarımıza peyderpey ulaştırılacak.
    • Şu anda öğretmenlerimiz eğitimi güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar. EBA araçlarında, sınıflarda, her gün canlı ders yapan yüzlerce öğretmenimiz var. Meslek lisesi ve halk eğitim merkezilerinde öğretmenlerimiz üretim yapmak için seferber oldular."
    Etiketler:
    Yüz yüze eğitim, Uzaktan eğitim, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Milli Eğitim Bakanlığı, Ziya Selçuk
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