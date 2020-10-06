Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin haftada iki gün okulda bulunacağını söyledi. Selçuk, "Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde başlayan eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Süreci planladıkları şekilde ikinci aşamaya geçirmeye hazır olduklarını belirten Selçuk, "Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan, özel gereksinimi olan velilerimizin çağrılarını takip ettik. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu görmüş olduk. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda, öğrenme kayıplarını dikkate alarak yüz yüze eğitime geçiyoruz" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak eğitime başladığını belirten Selçuk, kendilerinin daha aşamalı bir başlangıçtan yana olduklarını söyledi.

Selçuk, şunları kaydetti: